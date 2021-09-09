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Okula gitmek zorunlu mu, tercihe bağlı mı olacak? MEB açıkladı! EBA TV derslere devam edecek mi?

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçebilmek adına 2020 Mart ayından beri eğitimlerine online devam eden öğrenciler okullara geri döndü. Salgınla mücadelede aşılama işlemlerinin hızlanması yüz yüze eğitime dönülmesini sağladı. Milyonlarca öğrenci ve ailesi okula gitmenin zorunlu olup olup olmadığını merak ediyor. Okula gitmek tercihe mi bağlı, zorunlu mu? EBA TV derslere devam edecek mi? İşte MEB'in açıklaması

Okula gitmek zorunlu mu, tercihe bağlı mı olacak? MEB açıkladı! EBA TV derslere devam edecek mi?

Covid-19 salgınıyla mücadelede okullarda yüz yüze eğitime dönüş geçtiğimiz yıl da denenmişti. Daha öncesi denemede yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olması 2021-2022 yılı için Okula gitmek zorunlu mu? sorusunu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı merak edilen soruları yanıtlandırdı.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Okullarda yüz yüze eğitime dönüş gerçekleşti, 6 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrenci sınıflarına geri döndü. Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'nın sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özet, "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve Covid-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler" dedi.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturulması sağlanacak. Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizler, açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak ve Kovid-19 tedbirleri alınarak yürütülecek.

Okulun başlangıcında velilere, olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verilecek.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

Zorunlu durumlarda ziyaretçilerin okul bahçesi girişi, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren girişleri sırasında maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okul içine alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER PCR TESTİ VERECEK

"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

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