Okula uyum haftası ne zaman, hangi tarihlerde? Okul öncesi, anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

Okula uyum haftası ne zaman, hangi tarihlerde? Okul öncesi, anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okula alışma sürecinin hızlanması için uyum haftası uygulanıyor. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler tarafından merak ediliyor. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak?

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UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için yapılan bir uygulama olarak biliniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uyum haftası tarihi belli oldu.