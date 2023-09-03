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        Haberler Gündem Okula uyum haftası ne zaman, hangi tarihlerde? Okul öncesi, anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

        Okula uyum haftası ne zaman? Okul öncesi, anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?

        2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Okullar 11 Eylül Pazartesi başlayacak. Ancak anaokulu veya 1. sınıfa gidecek olan öğrenciler uyum haftası nedeniyle daha erken tarihte ders başı yapacaklar. Veliler ise " Okula uyum haftası ne zaman? Okul öncesi, anaokulu ve 1. sınıf uyum haftası ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 01:32 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:32
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        Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin okula alışma sürecinin hızlanması için uyum haftası uygulanıyor. Uyum haftasının ne zaman başlayacağı ise 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler tarafından merak ediliyor. Peki, uyum haftası ne zaman başlayacak?

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        MEB çalışma takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak.

        Eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler için yapılan bir uygulama olarak biliniyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında uyum haftası tarihi belli oldu.

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        Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 4-8 Eylül'de uyum eğitimleri alacaklar.

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        Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

        İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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