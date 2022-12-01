Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi!

DHA'da yer alan habere göre E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaya göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

E.D., burada önce arkadaşını hortumla darp etti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.

DÜŞÜK NOT YÜZÜNDEN ALAY ETTİ İDDİASI

İncelemede, Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darp edildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı. E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.