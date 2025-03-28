Okuldaki bu yöntem öğrencilerin devamsızlığını azalttı, matematik notlarını yükseltti

Şaban Öğünç Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin başarılarını ve okula devamlılığını artırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle çalışma yaptı. Bu kapsamda okulda dart antrenörü Doğan Çapraz görevlendirildi. Çaprazın öncülüğünde başlayan dart çalışmaları, kısa sürede öğrenciler arasında büyük ilgi gördü. Devamsızlığın azaldığını fark eden okul yönetimi, kız ve erkeklerden oluşan dart takımları kurdu.

Okul Müdürü Süleyman Yetişken, okulda devamsızlık sorununun dart oyunuyla çözüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin sporla okulu sevdiklerini ifade eden Yetişken, "Devamsızlığı çözme noktasında spor ve bunun yanında dart çok önemli yer kapsıyor bizim okulumuzda. Öğrencileri sporla okulda tutmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek için dart burada önemli rol oynadı. Geçen yıldan bu yıla dart ile yüzde 35 ile 40 arasında sürekli devamsızlığı azalttık" diye konuştu.

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Dart antrenörü Doğan Çapraz da dartın öğrencilerin konsantrasyonlarına ve derslerdeki başarılarına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.