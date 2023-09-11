Ünlülerin çocukları okula başladı
2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı
BÜLENT PARLAK
Oyuncu Bülent Parlak, okulun ilk gününde ikinci sınıfa başlayan kızı Lisa'nın yanındaydı.
EMRAH
Şarkıcı ve oyuncu Emrah da oğlu okulun ilk gününde Elyasa ve kızı Eleysa'nın fotoğraflarını paylaştı.
ESRA AKKAYA
Son sınıfın ilk günü… Gurur ve heyecan…
Müdürümüzün güvenli ellerine bir kez daha bırakıyoruz Canlarımızı...
Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle tanınan Esra Akkaya, 2014 yılında evlat edinmişti. Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği bebeğe Can Alex adını vermişti.
SEDA ÜREN
Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…
BERFU YENENLER
Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.