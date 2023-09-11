Yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılıyla, keyifle geçsin…

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BERFU YENENLER

Okula başladığım ilk gün okuldan kaçıp 6 saat parkta oynadığım için ailem kayboldum zannedip polis çağırmıştı. Hiçbir çocuğumuzun okul hayatı bana benzemesin mis gibi bir dönem olsun.