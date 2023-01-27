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Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor?

İlk dönem 20 Ocak itibarıyla karnelerin verilmesinin ardından sona erdi. Karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 15 Tatil'in tadını çıkarırken, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. 23 Ocak itibarıyla başlayan Sömestr tatinin, sona erip ikinci dönemin başlayacağı tarih MEB'in 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte yarı yıl tatilinin sona ereceği tarih...

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  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

    İkinci dönemin başlamasına kısa bir süre kalırken, 15 Tatil'in ne zaman biteceği öğrenci ve öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Karnelerin alınmasının ardından, gözler okulların açılacağı tarihi çevrildi. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor?" İşte 2022-2023 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile  takvimi ikinci dönemin başlayacağı tarih...
  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

    YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK 2023?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu. 
  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

    SÖMESTR ŞUBAT'TA BİTİYOR!

    Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'de sona erecek.
  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

    2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler; ikinci döneme 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.
  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.
  • Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor, ikinci dönem hangi tarihte başlıyor?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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