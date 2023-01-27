İkinci dönemin başlamasına kısa bir süre kalırken, 15 Tatil'in ne zaman biteceği öğrenci ve öğretmenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Karnelerin alınmasının ardından, gözler okulların açılacağı tarihi çevrildi. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, 15 Tatil ne zaman bitiyor?" İşte 2022-2023 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile takvimi ikinci dönemin başlayacağı tarih...