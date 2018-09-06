Okullar ne zaman açılacak? sorusu, 3 aylık yaz tatili süresinin sonuna yaklaştığımız bu günlerde öğrenci ve veliler tarafından cevabı en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Okullar her yıl olduğu gibi bu yıl da Haziran ayında kapandı. Okulların kapanmasının ardından 3 aylık yaz tatili de başlamış oldu. 3 aylık yaz tatili önümüzdeki Eylül ayında sona erecek.

2018 - 2019 MEB takviminde okulların açılacağı kesin tarih belli oldu. Peki; okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 1. ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı - MEB'in yayımladığı 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim takvimine göre okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılacak.

21 Ocak 2019 tarihinde ise okullar yaryıl tatiline girecekler 2 hafta sürecek olan tatilin ardndan okullar 1 Şubat 2019 tarihinde yeniden açılacak.

14 Haziran Cuma günü ise okullar 3 aylık yaz tatiline girecek, öğrencilere karneleri verilecek.

1. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

1. ve 9. (Lise 1) sınıf öğrencileri ise okula 17 Eylül'de değil, okullara uyum sağlamaları ve tanımları amacıyla bir hafta önce başlayacaklar. Yani, LGS sonuçları ile bir tercih yapıp yerleşen öğrenciler ve ilkokula başlan birinci sınıf öğrencileri 10 Eylül günü okullarına başlayacaklar.

4. NAKİL İÇİN SON GÜN

Öte yandan liseler için kayıt süreci tam anlamıyla sona ermiş değil. Zira tercihler sonucu istediği okula yerleşemeyen öğrenciler nakil başvurularına devam ediyor. 4. ve son nakil başvurusnun ardından kayıt süreci resmen taamlanmış olacak. 4. nakil başvuruları 6 Eylül Perşembe (yarın) sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI - MEB 100 GÜNLÜK EĞİTİM PLANI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 günlük eylem planını açıkladı. İşte MEB'in 100 günlük eylem planı:

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