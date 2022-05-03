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Milyonlarca öğrencinin gözü bu haberde! Okullar ne zaman açılacak? Perşembe ve Cuma okullar tatil mi?

Ramazan bayram tatilinin uzatılıp uzatılmadığı binlerce veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başladı, öğrencilerin gözü okulların açılacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda eğitim gören öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak? Perşembe ve Cuma okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, okullardaki son durum...

  • 01
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Ramazan Bayramı tatili başladı. Bayram tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bulunan kurumlarda eğitim öğretim devam edilecek. Veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak? Perşembe ve Cuma okullar tatil mi?" sorularını yakından takip ediyor. İkinci eğitim döneminin yarısını geride bırakan öğrenciler bayram tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.
  • 02
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

    2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

    3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

    4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü
  • 03
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    RAMAZAN BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan Bayram tatili 2022 Diyanet Dini Günler Takvimine göre 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başladı. Bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
  • 04
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2 Mayıs günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs tarihinde bitiyor. Ramazan Bayramı tatiline giren okullar 5 Mayıs Perşembe günü açılacak.
  • 05
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

    Ramazan Bayram tatili 4 Mayıs Çarşamba günü itibariyle sona erecek.  Mesainin devam edeceği 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri okullarda eğitime devam edilecek.
  • 06
    Okullar ne zaman açılacak? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? 2022 bayram tatili uzatıldı mı?

    BAYRAM TATİLİ UZADI MI?

    Geçtiğim yıllarda bayram tatilinin hafta sonu ile birleştirilerek uzatılması 2022 yılı içinde gündeme geldi. Tailin hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılacağı iddia edilirken konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda Ramazan Bayramı 4 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

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