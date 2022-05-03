Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 11 ayın Sultanı Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Ramazan Bayramı tatili başladı. Bayram tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bulunan kurumlarda eğitim öğretim devam edilecek. Veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak? Perşembe ve Cuma okullar tatil mi?" sorularını yakından takip ediyor. İkinci eğitim döneminin yarısını geride bırakan öğrenciler bayram tatilinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.