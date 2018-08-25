Tatillerin bitmesine az bir zaman kala öğrenci ve öğrenci velileri okulların ne zaman açılacağı sorusuna yanıt aradılar. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı açıklandı. 3 aylık tatilin bitmesine az kala öğrenci ve öğrenci velileri okulların ne zaman açılacağını, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının hangi tarihte başlayacağı sorusuna yanıt aradılar. Bunun üzerine MEB okulların ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı ve okulların açılacağı tarihi belirledi.

Buna göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. İlk dönem eğitiminin ardından yarı yıl tatili için 21 Ocak 2019 tarihinde karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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