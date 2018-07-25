2017-2018 eğitim öğretim dönemi 8 Haziran'da dağıtılan karneler sonrası son buldu ve milyonlarca öğrenci yaklaşık 3 aylık bir yaz tatiline çıktı. Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar sürerken, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları tamamlandı ve okulların açılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Yaz tatilini sürdüren öğrenciler ve velileri yeni eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihini öğrenerek ona göre tatil dönüşü planlarını yapmak isteyecek. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? 2018-2019 okullar ne zaman açılacak? İşte 2018-2019 dönemi için okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul takvimine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, okullar bu yıl 17 Eylül'de açılacak.

2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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