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Okullar ne zaman açılacak? MEB okulların açılacağı tarihi uzattı

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrasında okulların yurt genelinde açılışı ileri bir tarihe alındı. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Merak edenler için "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna MEB'den gelen cevabı derledik. İşte merak edilen detaylar...

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  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? MEB'den net tarih geldi! İşte okulların açılacağı tarih

    Okullar ne zaman açılacak? Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından okulların açılış tarihi ileriye alındı. Peki, ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih...
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? MEB'den net tarih geldi! İşte okulların açılacağı tarih

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

    Özer, paylaşımında, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesine yer verdi.

     

     
  • Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı? MEB'den net tarih geldi! İşte okulların açılacağı tarih

    Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

     

    Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, "Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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