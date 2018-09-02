Okullar ne zaman açılacak? sorusu Eylül ayının gelmesiyle birlikte yeniden öğrenci ve velilerin gündemine girdi. Malum olduğu üzere her ayıl ilk ve orta dereceli okullar yani ilkokul, ortaokul ve liseler haziran ayında tatile girer ve eylül ayında açılır. 2018 yılı Eylül ayının gelmesinin ardından yaz tatiline devam eden öğrenci ve veliler okul hazırlıklarına başladı. Öğrenci ve velilerin bir numaralı gündem maddesi ise okulların açılacağı tarih...

Peki; birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak? 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak? 2018 - 2019 ilkokullar ne zaman açılacak? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2018-2019

MEB'in yayımladığı takvime göre, okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak. 2018-2019 yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak

MEB tarafından 2018-2019 eğitim dönemi için okulların ne zaman açılacağı belirledi.

9. SINIFLAR VE 1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019'da sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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