Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi gün bitiyor? araştırmaları son günlerde hız kazandı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrecisinin ve velilerin gündeminde 2022-2023 eğitim öğretim dönemi okulların açılacağı tarih yer alıyor. MEB tarafından yayınlanan takvim ile öğrencilerin okullarına kavuşacağı gün duyuruldu. İşte, okulların açılacağı tarih...