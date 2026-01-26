15 tatilin sonlarına doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve öğretmen, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Tatilin bitişiyle birlikte ders zili yeniden çalacak. Eğitimciler, öğrencilerin eksiklerini tamamlaması ve yeni döneme hazırlıklı başlaması için planlamalarını yapmaya başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. Bu kapsamda “15 tatil ne zaman bitecek, 2. dönem ne zaman başlıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşrte ayrıntılar...