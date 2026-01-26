Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil ne zaman bitiyor?
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin 16 Ocak itibarıyla girdiği tatil süreci devam ediyor. 2025-2026 eğitim yılı birinci dönemini tamamlayan öğrenciler, yoğun ders temposunun ardından dinlenme fırsatı buluyor. 15 tatilinin sonlarına doğru yaklaşırken okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor, 2. dönem hangi gün başlıyor? İşte tüm detaylar...
15 tatilin sonlarına doğru yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve öğretmen, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Tatilin bitişiyle birlikte ders zili yeniden çalacak. Eğitimciler, öğrencilerin eksiklerini tamamlaması ve yeni döneme hazırlıklı başlaması için planlamalarını yapmaya başladı. MEB tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem başlangıç tarihi belli oldu. Bu kapsamda “15 tatil ne zaman bitecek, 2. dönem ne zaman başlıyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşrte ayrıntılar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, 15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 15 tatil, 30 Ocak Cuma günü sona eriyor. Bu doğrultuda hafta sonu ile birleşen tatilin ardından 2.dönemin ilk ders zili, 2 Şubat Pazartesi günü çalacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025‑2026 eğitim‑öğretim yılı takvimine göre İkinci Dönem Ara Tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi – 20 Mart 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak.