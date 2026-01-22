Okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak tarihinde tamamlandı. Karnelerini alan lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri 15 tatil sürecine girdi. Tatilin keyfini çıkaran öğrenciler tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Bu kapsamda "2026 MEB takvimi ile ikinci dönem ne zaman başlıyor, okullar hangi gün açılacak?" soruları gündeme geldi. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 15 tatil sürecine girdi. Birinci dönemin yoğun ders temposunu geride bırakan öğrenciler, tatil ile birlikte dinlenme fırsatı buluyor. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci dönem hangi gün başlayacak? İşte tüm detaylar...
OKULLARDA İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026 tarihinde tamamlandı. 19 Ocak Pazartesi günü resmen başlayan 15 tatil, 2 Şubat’ta sona erecek.
Bu doğrultuda, 2 Şubat 2026 itibarıyla ikinci dönem dersleri başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayıp, 20 Mart Cuma günü sona erecek.