16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci 15 tatil sürecine girdi. Birinci dönemin yoğun ders temposunu geride bırakan öğrenciler, tatil ile birlikte dinlenme fırsatı buluyor. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılıyor, ikinci dönem hangi gün başlayacak? İşte tüm detaylar...