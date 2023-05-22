Okulların kapanacağı tarih ve karne günü, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 takvimi ile belli olurken gözler "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 okulların kapanacağı tarih...