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Okullar ne zaman kapanacak? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak?

Okulların kapanış tarihine kısa bir süre kala gözler karne gününe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 MEB tatil takvimi ile okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı gün gün netleşti. İşte 2023 okulların kapanacağı tarih...

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  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

    Okulların kapanacağı tarih ve karne günü, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatili tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 takvimi ile belli olurken gözler "Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 okulların kapanacağı tarih...
  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

    OKULLAR BU YIL NE ZAMAN KAPANIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ne zaman tamamlanacağı açıklandı. Yayımlanan takvime göre 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran günü öğrencilerin karnelerini almasıyla beraber sona erecek. MEB'den tarihin değiştiğine dair herhangi bir açıklama gelmedi.
  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

    2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    MEB'in yayımladığı takvime göre, gelecek sene 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023'te başlayacak.
  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2023-2024 MEB tatil takvimi ile karneler ne zaman dağıtılacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

    2022 - 2023 MEB TAKVİMİ

    1. DÖNEM: 12 Eylül 2022 - 20 Ocak 2023

    1. ARA TATİL: 14-18 Kasım 2022

    YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

    2. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

    2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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