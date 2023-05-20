MEB takvimiyle okulların ne zaman başlayacağı yıl başında belli olmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihte karneleri alacak ve yaz tatiline çıkacak. Öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi ne zaman sona eriyor? İşte ayrıntılar...