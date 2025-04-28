Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli oldu. Akademik takvime göre 28 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil sonrası milyonlarca öğrenci için eğitim öğretim faaliyetleri başladı. Şimdi gözler yaz tatili sürecinde. Öğrenciler yaz tatili ile birlikte üç aylık tatil fırsatı yakalamış olacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okulların kapanış tarih araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 takvimine göre, okulların ara tatili 28 Mart'ta başladı ve 7 Nisan'da sona erdi. İkinci dönem süreci başlayan öğrenciler yaz tatili tarihini bekliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte, yaz tatili ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için gündemde değil.
2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ereceği 20 Haziran Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?
20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025/2. Dönem karneleri 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve okullar kapanarak, yaz tatili başlayacak.
2024-2025 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
- Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
- Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.
- İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.
- İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
- Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapıldı.
- Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak