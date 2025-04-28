Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimini dönem başında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletti. Takvimde herhangi bir değişiklik yapılması şu an için gündemde değil.

2024-2025 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamış olup, ikinci dönemin sona ereceği 20 Haziran Cuma günü itibarıyla tamamlanmış olacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025/2. Dönem karneleri 20 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve okullar kapanarak, yaz tatili başlayacak.