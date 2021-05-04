Tam kapanma ile birlikte bütün sınıflar uzaktan eğitime geçti. Mart ayında kısa bir süre yüz yüze eğitime geçilmiş ve süreçte okulların kapanması ileri bir tarihe atılmıştı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.