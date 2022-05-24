Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? 2022 MEB ile karne tatili tarihi belli oldu!

Yaz tatili için geri sayım sürerken öğrencileri karne heyecanı sardı. 15 Nisan tarihinde sona eren ikinci ara tatil sonrasında tatil planı yapan öğrenci ve velilerin gözü okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı? İşte 2022 MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?

7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayan 2. dönem ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler için yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlamış olacak.