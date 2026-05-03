Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili hangi gün başlayacak?
Okullarda ikinci dönem yoğun tempoyla devam ederken, öğrenciler ve veliler eğitim takvimine dair detayları yakından takip ediyor. Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında geride kalırken, yeniden ders başı yapan öğrenciler bu kez yaz tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte sona erecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 16:27
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?
3 Mayıs 2026'dan itibaren okulların kapanmasına tam 54 gün kaldı.