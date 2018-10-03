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Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl (sömestr) ne zaman? 15 gün tatil ne zaman?

Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin tarihini araştırmaya başladı. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? İşte 2018-2019 yarıyıl tatili ile ilgili merak edilenler...

03.10.2018 - 11:07 | Güncelleme:

2018-2019 eğitim öğretim dönemi 17 Eylül'de başladı. Sınavlara hazırlanan öğrenciler yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zamana denk geliyor? İşte detaylar...

YAREIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

İLK DERS ZİLİ PAZARTESİ ÇALDI

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına ilk ders ziliyle başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018'de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak.

Birinci dönem kursları, 1 Ekim 2018'de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.

Öte yandan, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül'de yapılan uyum eğitimine, birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

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