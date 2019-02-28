Okullara kar tatili haberleri, yoğun yağışın görüldüğü yelerde valilikler tarafından veriliyor. Haftasonu İstanbul'da etkili olan kar yağışı Pazartesi günü kentteki okulları tatil ettirmişti. Dün ise özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle baz il ve ilçelerde okullar tatil edildi. 28 Şubat Perşembe, okulların tatil edildiği yerler haberimizde.

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri'de okulların tatil olup olmadığı, yoğun yağışın ardından araştırılıyor. Ancak öğrenci ve velilerin beklediği haber Valilik'ten gelmedi. Kayseri'de okullar bugün açık, öğrenciler ders başı yapacak.

AĞRI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve Hamur ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada," Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 28 Şubat Perşembe günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 28 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır"denildi. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Hamur merkez ve köy okullarında 28 Şubat Perşembe tüm okullar bir gün tatil edildi.

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelinde tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı kar yağışı ve fırtına etkisini gösterdi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.