Okullara yarın kar tatili var mı? Hangi illerde okullar yarın tatil? soruları, özellikle Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'de başlayan kar yağışının ardından merak ediliyor. Meteoroloji İstanbul'un batı kesimleri için de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul'da okullara kar tatili var mı? Valiliklerden okulların tatil edildiğine dair açıklama geldi mi? İşte 3 Ocak okulların tatil olduğu iller...

ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, bugün öğleden sonra valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre, Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Çanakkale Belediyesi de yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

KIRKLARELİ DEMİRKÖY'DE KAR TATİLİ

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Diğer illerle ilgili kar tatili haberi geldikçe haberimiz güncellenecek...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ