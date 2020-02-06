Ankara'da bugün okullar tatil mi? Sorusu öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Ankara'yı etkisi altına alan kar yağışı Ankaralı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte Ankara Valiliği kar tatili açıklaması haberleri...

ANKARA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? - 6 ŞUBAT 2020

Ankara'da bugün okullar tatil mi sorusu büyük merak konusu oldu. Ankara kar tatiline ilişkin henüz Ankara Valiliği'nden resmi bir açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU 6 ŞUBAT 2020

Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının etkisi altına girdiğimiz soğuk ve yağışlı hava kütlesiyle beraber 7-10 derece azalması beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölge genelinde güneyli ve güneybatılı (lodos) yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.