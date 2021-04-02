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Okullar tekrar kapanacak mı? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil?

Milyonlarca öğrenci ve ailenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı ve Valiliklerde. Koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı ve 40 bini aştı. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak kararların il bazında alınacağını açıkladı. Peki Okullar tekrar kapanacak mı? Okullar ne zaman tatil?

Okullar tekrar kapanacak mı? MEB açıkladı! Okullar ne zaman tatil?

Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayısında yükselen grafik ve yeniden uygulamaya konan kısıtlamalar nedeniyle okullarda da yüz yüze eğitimin ne zaman uzaktan eğitime dönüşeceği merak ediliyor. MEB yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.

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