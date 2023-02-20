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Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı?

Okullarda devam zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada okullarda devam zorunluluğuna da değindi. Bilindiği gibi 71 ilde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim 20 Şubat itibarıyla başlamıştı. İşte okullarda devam şartının kaldırıldığı iller...

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  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felakatinin ardından, okulların açılacağı tarih 20 Şubat'a çekilmişti. 2. dönem İlk ve orta dereceli okullarda 20 Şubat itibarıyla başlarken, okullarda devam zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı?" İşte okullarda devam zorunluluğuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması...
  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk ve orta dereceli okullarımızın her birinin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa'da eğitim 1 Mart, Gaziantep ve Osmaniye 13 Mart, Hatay, Kahramanmaraş için 27 Mart olarak belirledik. Devam şartı aramayacağız. Diğer illere naklini almak isteyen öğrencilerimize her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer illerde eğitimi devam edebilecek pansiyonlu okullarına geçiş yapabilecekler.

     

    Hasar görmeyen hastanelerimiz ve diğer tesislerimiz, sağlık merkezlerimizde yürütülen sağlık hizmetlerinde herhangi aksaklığa meydan vermiyoruz. Yaralılarımızın tedavilerini titizlikle izliyoruz.ifadelerini kullandı.
  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    OKULLARDA DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

    Daha önce yapılan açıklamalar şu şekildeydi; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığına dikkat çekerek depremden etkilenen bölgeler için "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak" ifadelerini kullandı.
  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    HANGİ İLLERDE DEVAM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI?

    Devam zorunluluğu depremden etkilenen 11 ilde kaldırıldı. Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ ve Adıyaman’daki okullarda ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak.
  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

     
  • Okullarda devam zorunluluğu kaldırıldı mı, hangi illerde devamsızlık kalktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan devam zorunluluğu açıklaması!

    Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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