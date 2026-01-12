Okullarda "gelişim raporu" dönemi

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi.

Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen öğretim programlarının beceri temelli bir yapı üzerine şekillendiği, beceri temelli bu yapının alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içerdiği belirtildi.

Bu bileşenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde hayata geçirilmesi, öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiğinin belirlenmesi ve bu sürecin somut verilerle öğrenci ve velilere sunulmasının, öğretim programlarının işlevsel bir şekilde uygulanması açısından büyük önem taşıdığı aktarılan yazıda, gelişim raporları aracılığıyla velinin öğrencisinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini düzenli olarak takip edebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleriyle desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı biçimde belirlenmesine imkan tanındığı vurgulandı.

Bu durumun okul-veli işbirliğini güçlendirerek öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül biçimde desteklenmesini sağladığının altı çizilen yazıda, bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim/gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan başlamak üzere gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı.