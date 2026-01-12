Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim Okullarda "gelişim raporu" dönemi

        Okullarda "gelişim raporu" dönemi

        Mili Eğitim Bakanlığınca, ortaokul 5 ve 6. sınıf ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" da verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:14
        Okullarda "gelişim raporu" dönemi
        Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin imzasını taşıyan resmi yazı 81 ile gönderildi.

        Yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen öğretim programlarının beceri temelli bir yapı üzerine şekillendiği, beceri temelli bu yapının alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içerdiği belirtildi.

        Bu bileşenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde hayata geçirilmesi, öğrenci tarafından ne ölçüde edinildiğinin belirlenmesi ve bu sürecin somut verilerle öğrenci ve velilere sunulmasının, öğretim programlarının işlevsel bir şekilde uygulanması açısından büyük önem taşıdığı aktarılan yazıda, gelişim raporları aracılığıyla velinin öğrencisinin öğrenme sürecindeki ilerlemesini düzenli olarak takip edebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleriyle desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı biçimde belirlenmesine imkan tanındığı vurgulandı.

        Bu durumun okul-veli işbirliğini güçlendirerek öğrencinin gelişiminin yalnızca okul ortamıyla sınırlı kalmadan bütüncül biçimde desteklenmesini sağladığının altı çizilen yazıda, bu doğrultuda 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okul öncesi eğitim kurumlarında beceri edinim/gelişim raporu, ilkokul birinci sınıftan başlamak üzere gelişim raporu verilmeye başlandığı hatırlatıldı.

        Yazıda, öğrencilerin derse özgü beceri gelişimlerinin izlenerek değerlendirilmesine yönelik sürecin, ilkokul 1 ve 2. sınıf düzeyinde devam ettiği bildirildi.

        Bu eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında ortaokul 5 ve 6 ile lise hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine "karne" verilmeye devam edileceğine işaret edilen yazıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının beceri temelli yapısı gereği derslerin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin yıl boyunca bütüncül bir anlayışla izlenmesi ve yıl içindeki gelişimlerinin takip edilebilmesi amacıyla, öğretim programlarında yer verilen ünitelerin/temaların/öğrenme alanlarının işleniş zamanları dikkate alınarak genel müdürlüklerce belirlenen tarihlerde öğretmenler tarafından sisteme işlenmesi ve ikinci dönem sonunda karneyle birlikte "gelişim raporu" verilmesi istendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İzmir'de 3 polisin şehit olduğu polis merkezine saldırıda istenen cezalar belli oldu

        İZMİR'in Balçova ilçesinde Eren Bigül (16) tarafından polis merkezine düzenlenen, 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, saldırgan Eren Bigül'ün de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapis cezası istedi.   Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde, geçen yıl 8 Eylül günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Olayda 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.   Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Eren Bigül'ün yanı sıra babası Nuhver Bigül, İran uyruklu Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam tutuklandı. Saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen günlerde saldırıya ilişkin gözaltına alınan 'Ebu Hanzala' kod isimli H.B. ve 'Ebu Haris' kod isimli H.K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.   SORUŞTURMA TAMAMLANDI   Soruşturma tamamlanarak 7'si tutuklu, 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Eren Bigül'ün DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimseyip örgüte katılım sağladığı ve fikirlerini de arkadaşlarına anlattığı belirtildi. Bigül'ün okula gitmeyi reddettiği de iddianamede yer buldu. İddianamede Bigül'ün silahlı eğitim aldığı ve örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı aktarıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Eren Bigül hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma taşıma veya bulundurma, 3 kez terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 4 kez 'Terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs', 2 kez 'Terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme', 4 kez 'Terör amaçlı mala zarar verme', 'Terör amaçlı kamu malına zarar verme', 'Terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ceza istendi.   Diğer 12 şüpheli hakkında ise azmettirme suçlarından ceza istendi. Savcı tüm şüpheliler için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 261'er yıla kadar hapisle cezası isteminde bulundu. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.  

