SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
tse
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Okullarda ölümlü ve yaralanmalı kazalara karşı TSE belgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "TSE ile okullara standart getireceğiz. Okulların tehlike ve risk analizleri çıkartılacak, sağlık ve güvenlik açısından uygun hale getirilecek" dedi

02.11.2018 - 08:14 | Güncelleme:

Tüm Türkiye’yi yasa boğan okullardaki ölümlü kazaları sona erdirecek yeni bir uygulama geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazaların bir daha yaşanmaması ve okul ortamlarında öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin sıfırlanması için teyakkuza geçti. TSE ile ortak çalışma başlatan Bakanlık, 81 ildeki tüm okullar için standartlar belirleyecek ve uygulamaya koyacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelindeki tüm okulların sağlık ve güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi ve öğrencilere yönelik olası risklerin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi.

ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK

Akşam'dan Yelda Gökdağ'a konuşan Selçuk, “Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği geliştirdik. Eğitim ortamı ve öğrenme süreçlerine ilişkin tüm bina ve alanlarda, sağlık ve güvenliğe yönelik standartlar oluşturulacak. Trabzon, Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Sivas’ta bu kapsamda çalıştaylar yaptık. TSE son bir değerlendirme yapıp uygulanacak standartları belirleyip, hayata geçireceğiz” dedi.

Çalışma kapsamında, okul binalarının statik yapılarından tuvaletlerine, spor alanlarından bahçelerine kadar her noktaya standart belirlenecek. Acil durumlar analiz edilerek kayıt altına alınarak standartlara uygun hale getirilecek.

ÖĞRENCİLERE ISLIKLI CEVAP

Balıkesir’de bir ortaokulun açılışına katılan Bakan Selçuk, kendisine ıslıkla destek olan çocuklara aynı şekilde cevap verdi. Konuşmasında Selçuk, “Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız” dedi. Selçuk, okulu yaptıran hayır sever işadamı Nazmi Yarış’a teşekkürlerini sundu.

 

İLK YARDIM VE İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

MEB’in 2017’de başlattığı İlkyardımcı Eğitim Merkezleri Projesi de hızla ilerliyor. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında 81 ilde İlkyardımcı Eğitim Merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde özel bir programı tamamlayan 167 öğretmen İlkyardımcı Eğitimcisi sertifikası aldı. Bakanlık Genelgesi doğrultusunda okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ise sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI

Kocaeli’de okul bahçesindeki demir kapının altında kalan bir öğrenci yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz yıl da Muş’taki bir okulun bahçesinde devrilen ağaç bir öğrencinin canını almış, üç öğrenci ile bir öğretmeni de yaralamıştı. 2010’da ise İstanbul’daki bir okulda kırılan lavabo, 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Efe Boz’un ölümüne yol açmıştı.

 

7 ŞUBAT'TA 20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019’da yapılacak. Ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Mülakat merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019’da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X