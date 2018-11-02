Tüm Türkiye’yi yasa boğan okullardaki ölümlü kazaları sona erdirecek yeni bir uygulama geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kazaların bir daha yaşanmaması ve okul ortamlarında öğrencilerin sağlık ve can güvenliğine yönelik tehdit ve risklerin sıfırlanması için teyakkuza geçti. TSE ile ortak çalışma başlatan Bakanlık, 81 ildeki tüm okullar için standartlar belirleyecek ve uygulamaya koyacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülke genelindeki tüm okulların sağlık ve güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi ve öğrencilere yönelik olası risklerin ortadan kaldırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını söyledi.

ÇALIŞTAYLAR YAPILACAK

Akşam'dan Yelda Gökdağ'a konuşan Selçuk, “Türk Standartları Enstitüsü ile işbirliği geliştirdik. Eğitim ortamı ve öğrenme süreçlerine ilişkin tüm bina ve alanlarda, sağlık ve güvenliğe yönelik standartlar oluşturulacak. Trabzon, Adana, İstanbul, Diyarbakır ve Sivas’ta bu kapsamda çalıştaylar yaptık. TSE son bir değerlendirme yapıp uygulanacak standartları belirleyip, hayata geçireceğiz” dedi.

Çalışma kapsamında, okul binalarının statik yapılarından tuvaletlerine, spor alanlarından bahçelerine kadar her noktaya standart belirlenecek. Acil durumlar analiz edilerek kayıt altına alınarak standartlara uygun hale getirilecek.

ÖĞRENCİLERE ISLIKLI CEVAP

Balıkesir’de bir ortaokulun açılışına katılan Bakan Selçuk, kendisine ıslıkla destek olan çocuklara aynı şekilde cevap verdi. Konuşmasında Selçuk, “Biz eğitmenler sıra dışı insanlarız” dedi. Selçuk, okulu yaptıran hayır sever işadamı Nazmi Yarış’a teşekkürlerini sundu.

İLK YARDIM VE İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

MEB’in 2017’de başlattığı İlkyardımcı Eğitim Merkezleri Projesi de hızla ilerliyor. Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında 81 ilde İlkyardımcı Eğitim Merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde özel bir programı tamamlayan 167 öğretmen İlkyardımcı Eğitimcisi sertifikası aldı. Bakanlık Genelgesi doğrultusunda okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ise sürüyor.

TÜRKİYE'Yİ AĞLATMIŞTI

Kocaeli’de okul bahçesindeki demir kapının altında kalan bir öğrenci yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz yıl da Muş’taki bir okulun bahçesinde devrilen ağaç bir öğrencinin canını almış, üç öğrenci ile bir öğretmeni de yaralamıştı. 2010’da ise İstanbul’daki bir okulda kırılan lavabo, 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Efe Boz’un ölümüne yol açmıştı.

7 ŞUBAT'TA 20 BİN ÖĞRETMEN

Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 7 Şubat 2019’da yapılacak. Ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Mülakat merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık 2018’de yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak 2019’da, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde.

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