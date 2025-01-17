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        Okullarda yarıyıl tatili başladı

        Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:54
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        20 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı
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        Türkiye'de 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alındı, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtıldı.

        Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlandı. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunuldu.

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        EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

        İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

        2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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