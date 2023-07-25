Haberler Gündem Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi

Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı! İşte ara tatil ve okulların açılacağı tarih Yaz tatilinin başlamasının ardından bir aydan fazla süre geçti. Tatil planlarına devam eden öğrenciler ve veliler ise merak içerisinde yeni dönemin ne zaman başlayacağını ve yeni dönemdeki tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2023 - 2024 ara tatil ve sömestır tatili ne zaman? İşte merak edilen tarihler... Habertürk Giriş: 25.07.2023 - 11:53 Güncelleme: 25.07.2023 - 11:53 facebook

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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri ve sömestr ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini yayınladı. Takvimde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tarihler...

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OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.