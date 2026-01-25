Karne dağıtımının ardından başlayan 15 tatil süreci, öğrenci ve veliler için hem dinlenme hem de plan yapma dönemi oldu. Yaklaşık iki haftalık sömestr tatilinin ardından okulların hangi tarihte açılacağı merak edilirken, MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ikinci döneme ilişkin detayları ortaya koydu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem hangi gün başlıyor? İşte bilgiler...