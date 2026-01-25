Habertürk
        Okulların açılmasına kaç gün kaldı, 15 tatil (Sömestr) ne zaman bitiyor? Okulların açılış tarihi belli oldu!

        Sömestr ne zaman bitiyor? Okulların açılış tarihi belli oldu!

        Okullarda ilk döneminin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci sömestr tatiline çıktı. 16 Ocak Cuma günü karnelerini alan öğrenciler için şimdi gözler, okulların yeniden açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvim doğrultusunda ikinci dönemin başlangıç tarihi netleşirken, "Sömestr tatili ne zaman bitiyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 25.01.2026 - 18:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 18:06
        1

        Karne dağıtımının ardından başlayan 15 tatil süreci, öğrenci ve veliler için hem dinlenme hem de plan yapma dönemi oldu. Yaklaşık iki haftalık sömestr tatilinin ardından okulların hangi tarihte açılacağı merak edilirken, MEB’in 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ikinci döneme ilişkin detayları ortaya koydu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem hangi gün başlıyor? İşte bilgiler...

        2

        SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Karneler 16 Ocak Cuma günü alındı. Yarıyıl tatili ise resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. Sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Araya hafta sonlarının girmesiyle öğrenciler bu sene 15 günden fazla tatil yapacak.

        3

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullarda eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü 2. dönem karnelerinin dağıtılması ile sona erecek.

