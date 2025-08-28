Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Okulların açılmasına sayılı günler kaldı... Çocuğunuzu okula hazırlamak için bu detaylara dikkat!

        Okulların açılmasına sayılı günler kaldı... Çocuğunuzu okula hazırlamak için bu detaylara dikkat!

        Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken aileleri tatlı bir telaş sarıyor. Çocukların yeni döneme sağlıklı ve mutlu bir şekilde başlaması için sadece kırtasiye alışverişi değil, uyku düzeninden beslenmeye kadar pek çok detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte uzmanların önerileriyle okula hazırlık rehberi…

        1

        Okulların açılmasına günler kala ebeveynler için kritik bir süreç başlıyor. Çocuğunuzun okul hayatına enerjik, mutlu ve motive başlaması için atacağınız küçük adımlar büyük fark yaratabilir. Peki yeni döneme hazırlıkta nelere dikkat edilmeli?

        2

        OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA

        Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler yeni dönemin heyecanına hazırlanıyor. Ancak bu süreç sadece kırtasiye alışverişiyle sınırlı değil; çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak okula adapte olabilmesi için bazı önemli adımlar atılması gerekiyor.

        3

        UYKU DÜZENİNİ ŞİMDİDEN OLUŞTURUN

        Yaz aylarında geç yatma ve geç uyanma alışkanlığı kazanan çocukların, okul dönemine sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için uyku düzeni büyük önem taşıyor.

        4

        Uzmanlar, en az bir hafta önceden düzenli uyku saatlerinin oturtulması gerektiğini vurguluyor. Düzenli bir uyku, hem dikkat dağınıklığını azaltıyor hem de ders başarısını artırıyor.

        5

        BESLENMEDE DENGELİ SEÇİMLER YAPIN

        Okul döneminde kahvaltı, günün en önemli öğünü haline geliyor. Çocuğunuzu güne enerjik başlatmak için protein, vitamin ve mineral açısından zengin besinler tercih etmelisiniz.

        6

        Abur cubur tüketimini sınırlamak, su içme alışkanlığını kazandırmak ve sağlıklı atıştırmalıkları beslenme çantasına koymak, yeni dönemdeki performansı olumlu yönde etkileyecektir.

        7

        KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNİ BİRLİKTE YAPIN

        Defter, kalem, çanta gibi okul alışverişini çocuğunuzla birlikte yapmak hem motivasyonunu artırır hem de sorumluluk bilincini pekiştirir. Çocuğun fikrini alarak yapılacak alışveriş, yeni döneme olan isteğini de yükseltir. Ayrıca malzemeleri önceden hazırlamak, ilk gün stresini azaltır.

        8

        9

        TEKNOLOJİ KULLANIMINI DENGELEMEK

        Tatilde sıkça tablet ve telefonla vakit geçiren çocukların ekran sürelerini okul başlamadan önce azaltmak gerekir. Bu denge, hem derslere daha kolay odaklanmalarını sağlar hem de sosyal ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunur.

        Kaynak: Healthy Children, UChigago Medicine, Together for Youth, Childrens Programs

        Fotoğraf: IStock

