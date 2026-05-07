Okullar ne zaman kapanacak? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemin sonuna yaklaşılırken öğrenciler yaz tatili tarihini araştırmaya başladı. 2 Şubat 2026’da başlayan ikinci dönem, haziran ayının son haftasında sona erecek. Yaz tatili planları yapılırken, gözler karne günü ve okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimine göre 2026 yaz tatili detayları…
2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karne heyecanı, okulların kapanacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü yaşanacak. Öğrenciler, 09.00 - 11.00 saatleri arasında karnelerini ve varsa başarı belgelerini alarak yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak.