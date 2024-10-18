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        Haberler Bilgi Yaşam Okulların pansiyon ücretleri 2025: Okulların pansiyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İlköğretim, özel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim okulları...

        Okulların pansiyon ücretleri 2025: Okulların pansiyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL

        Okul pansiyon ücretleri 2025 yılı için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri duyuruldu. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilköğretim kurumları, ortaöğretim okulları, mesleki-teknik okul ve kurumlar, ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarının pansiyon ücretleri netleşti. Peki, 2025 Okulların pansiyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:47
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        2025 yılı okul pansiyon ücretleri merak ediliyordu. Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin liraya yükselecek. Peki, 2025 Okulların pansiyon ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, mesleki ve teknik eğitim okulları pansiyon ücretleri...

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        OKULLARIN PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi.

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        AA muhabirinin 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

        Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

        İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 52 bin 750 lira olacak.

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        2025 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri şöyle:

        İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları): 39.000

        İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları): 52.750

        Ortaöğretim Okulları(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri): 39.000

        Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları(3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar): 43.750

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