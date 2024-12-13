Okyanusun dibine gömülen sırlar: Denizlerin derinliklerinde saklanan kayıp gemilerin efsanevi hikayeleri!
Okyanuslar, bilinen dünyanın en büyük sırlarını saklıyor. Kaybolan gemilerin hikâyeleri ise bu sırların en çarpıcı kanıtları arasında yer alıyor. İnsanlık tarihi boyunca denizlerde kaybolmuş bu gemiler, sadece mürettebatlarını değil, tarihin bir parçasını da beraberinde götürdü. İşte detaylar!
UNESCO'ya göre dünya okyanuslarının dibinde yaklaşık üç milyon gemi bulunuyor. Araştırmalara göre bu gemilerin en az bir milyonu, neden ve nerede kaybolduklarına dair hiçbir ipucu bırakmadan tarih sayfalarına karıştı. İşte denizlerin karanlık sularında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen en gizemli gemilerden bazıları!
USS CONESTOGA: KAYIP BİR DONANMA GEMİSİ
1921 yılında kaybolan USS Conestoga, San Francisco'dan ayrıldıktan sadece 24 saat sonra fırtınaya yakalanarak battı. Geminin enkazı ancak 2014 yılında detaylı bir incelemeyle doğrulanabildi. Bu olay, yıllarca ailelerin ve tarihçilerin merakını cezbetti.
WARATAH: PARLAYIP YOK OLAN DEV GEMİ
211 yolcusuyla 1909’da Güney Afrika kıyılarında kaybolan Waratah, denizcilik dünyasının en büyük gizemlerinden biri. Gemi, son kez Durban ile Cape Town arasındaki bir bölgede görüldü. Tanıklar, Waratah'ın iki parlak ışık yaydıktan sonra kaybolduğunu bildiriyor.
USS CYCLOPS: ABD DONANMASININ EN BÜYÜK KAYBI
542 metre uzunluğundaki USS Cyclops, 1918 yılında 306 mürettebatıyla Brezilya'dan Baltimore’a giderken sırra kadem bastı. Donanma tarihindeki en büyük kayıp olan bu olayda, geminin düşman tarafından batırılmış olabileceği ya da kaptanın sabotaj yapmış olabileceği düşünülüyor.
BAYCHIMO: ARKTİK'İN HAYALET GEMİSİ
Kanada Arktik bölgesinde 1931 yılında buzlar arasında sıkışan Baychimo, mürettebatı tarafından terk edildikten sonra yıllarca kendi başına sürüklendi. 1969’da Alaska kıyılarında son kez görülen bu gemi, denizcilik efsaneleri arasında yerini aldı.
SURCOUF: FRANSIZ DENİZALTISI'NIN KAYBOLUŞU
1942’de Panama açıklarında kaybolan Fransız denizaltısı Surcouf, bir Amerikan gemisinin çarptığı büyük bir cisim olarak rapor edildi. Ancak bu olayın ardından denizaltıdan hiçbir iz bulunamadı.
MARINE SULPHUR QUEEN: PATLAYICI TAŞIYAN TANKERİN GİZEMİ
Florida açıklarında 1963 yılında kaybolan ve 39 mürettebatı bulunan Marine Sulphur Queen, kötü tasarımı ve yetersiz bakımıyla eleştiriliyordu. Arama çalışmalarında sadece birkaç can yeleği ve enkaz kalıntısı bulundu.
WITCHCRAFT: MİAMİ AÇIKLARINDAKİ KAYIP
1967’de Noel ışıklarını izlemek üzere Miami'den hareket eden Witchcraft adlı gemi, sadece bir mil açıkta kayboldu. Sahil Güvenlik'in olay yerine hızla ulaşmasına rağmen gemiden hiçbir iz bulunamadı.
INTREPID: YOK OLAN YAHTA
1996’da Fort Pierce, Florida açıklarında 16 yolcuyla batma tehlikesi geçiren Intrepid yatı, yardım çağrısı yaptıktan sonra sırra kadem bastı. Geniş kapsamlı arama çalışmalarına rağmen gemi ve yolcularına dair hiçbir ize rastlanmadı.