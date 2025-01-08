Olaf Scholz'dan Kanada ve Grönland açıklaması

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland ve Panama ile ilgili söylemlerinden huzursuz olduklarını bildirdi.

Olaf Scholz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Sınırlar güç zoruyla değişmemeli. Bu ilke ister Doğu'da ister Batı'da olsun, bütün ülkeler için geçerli olmalıdır. Avrupalı partnerlerimizin arasında ABD'den gelen söylemlerle ilgili huzursuzluk belirdi. Çok açık ki birlikte dik durmalıyız." dedi.