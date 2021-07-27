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OLAĞANÜSTÜ NASIL YAZILIR? TDK İMLA KURALLARI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, OLAĞANÜSTÜ şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

(olağa'nüstü)

1. sıfat Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade:
"Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor." - Halide Edip Adıvar

2. sıfat Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade:
"İlk önemli dedikodu, olağanüstü vergiler yüzünden çıkmış." - Kemal Tahir

3. sıfat Harikulade:
"Kadın milletinin bu gibi ince hesaplarda olağanüstü bir kabiliyeti var." - Haldun Taner

OLAĞANÜSTÜ KELİMESİNİ İÇEREN DİĞER KELİMELER

Olağanüstü, olağanüstü hal, olağanüstücülük,

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