Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arasında yapılan anlaşmayla Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçebilmek için 885 bin dolar'a Beşiktaş'a transfer edileceği bildirilen ve ardından Beşiktaş'ın transferinden vazgeçtiği Mertcan Çam'ın yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki orta sahanın 3. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Genç futbolcunun Şanlıurfaspor'da forma giydiği sezonda yöneticiler tarafından saldırıya uğraması gündeme gelmişti. Daha sonra Mertcan'ın bonservisini elinde bulunduran Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcunun 2018-2019 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Siyah-beyazlılar'a transfer olacağını gösteren belge ortaya çıkmıştı.



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