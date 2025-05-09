Olay yeri inceleme uzmanı olmak isteyenlerin yalnızca bir adli dizi izleyicisi gibi heyecanlı olması yetmez. Disiplinli çalışma, detaycılık ve teknik bilgi bu mesleğin temelidir. “Olay yeri inceleme nedir, kimler olabilir, nasıl olunur ve görevleri nelerdir” gibi sorulara bu içeriğimizde net yanıtlar veriyoruz. Eğer bu alanda kariyer yapmak istiyorsan, seni nelerin beklediğini detaylıca öğrenebilirsin.

OLAY YERİ İNCELEME NEDİR?

Olay yeri inceleme, suçun işlendiği yerde delil toplayan ve bunları bilimsel yöntemlerle analiz eden adli bir hizmettir. Bu birimde görev yapan kişiler yalnızca polis ya da asker değildir; aynı zamanda biyoloji, kimya gibi bilim alanlarından gelen uzmanlar da bu görevde yer alabilir. Olayın işlendiği yerdeki tüm maddi izleri bulmak, kayıt altına almak, delilleri laboratuvar ortamına uygun şekilde paketlemek ve resmi rapor oluşturmak başlıca görevler arasındadır.

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İzmarit, kan izi, ayak izi, parmak izi, silah, kurşun, elbise parçası gibi detaylar olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanır. Toplanan bu deliller mahkemelerde kullanılan en somut kanıtlardır. Bu nedenle yapılan her işlem belirli bir prosedüre uygun olmak zorundadır.

OLAY YERİ İNCELEME NE İŞ YAPAR? Olay yeri inceleme personelinin görev tanımı geniş ve detaylıdır. Çünkü suçla ilgili ilk temas onların elindedir. Bir hata yapılırsa, delil karartılırsa ya da iz gözden kaçarsa, adli sürecin tamamı etkilenebilir. Olay yeri inceleme personeli şu işlemleri yapar: Olay yerinin dışarıdan izole edilmesini sağlar.

Bölgeyi güvenlik çemberine alır.

Olayın her detayını fotoğrafla ve video ile kayda alır.

Delilleri tek tek numaralandırır ve etiketler.

Parmak izi, DNA, kan örneği gibi biyolojik bulguları toplar.

Koku, ayak izi veya sürüklenme gibi izleri kaydeder.

Her delili uygun ambalaj ve taşıma yöntemine göre paketler.

Tüm bulguları raporlar ve adli birimlere teslim eder. Bu görevler sırasında fiziksel dayanıklılık, stres yönetimi, ekip çalışması ve dikkatli gözlem çok önemlidir. Bir olay yeri saatler sürebilir ve her detayın fark edilmesi gerekir. REKLAM OLAY YERİ İNCELEME NASIL OLUNUR? Bu alanda görev almak için birden fazla yol vardır. Polis, jandarma ya da sivil personel olarak olay yeri incelemede yer alabilirsin. Ancak her yolun kendine has bir eğitim ve alım süreci bulunur. Polis olarak görev almak: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ya da Polis Akademisi mezunu olan kişiler, emniyet teşkilatında çalışırken gerekli eğitimleri alarak olay yeri inceleme biriminde görevlendirilebilir. Bu kişiler ilk olarak devriye, trafik, karakol gibi genel görevlerde yer alır, daha sonra kendi istekleri ve kurumun ihtiyacı doğrultusunda branşlaşabilirler.

Jandarma olarak görev almak: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan kişiler, belirli süre görev yaptıktan sonra olay yeri inceleme uzmanı olabilirler. Bu süreçte hem askeri hem adli disiplinle hareket edilir.

Sivil memur olarak başvurmak: Biyoloji, kimya, fizik, adli bilimler, laborantlık gibi alanlarda ön lisans veya lisans eğitimi almış kişiler, KPSS ile alım yapılan dönemlerde olay yeri birimlerine sivil olarak başvurabilir. Bu kişiler delil toplama ve analiz gibi teknik görevlerde yer alır ancak silah taşıma ve kolluk yetkisi olmaz. OLAY YERİ İNCELEME OLMA ŞARTLARI NELERDİR? REKLAM Bu alanda görev yapabilmek için belirli fiziksel, eğitsel ve hukuki şartları yerine getirmek gerekir. Aksi takdirde, başvurular kabul edilmez. Genel şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak (sivil memurluk için ön lisans/lisans)

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Adli sicil kaydı temiz olmak

Görevi yapmaya engel bir sağlık sorununa sahip olmamak

Gerekli fiziksel yeterlilikleri sağlamak (özellikle polis alımlarında) Ayrıca şunlar da gerekir: