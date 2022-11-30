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Olaylı derbiyle ilgili olarak 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu olaylı maçla ilgili 28 şüpheli 3 gündür emniyette sorgulanıyordu. İşaret fişeklerini kullananlar, temin edenler ve oraya getirenlerin de içinde bulunduğu 28 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Olaylı derbiyle ilgili olarak 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Olaylı derbide 19 tutuklama talebi
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HABERTURK.COM

Olaylı maçta gözaltına alınan 28 şüpheli bugün öğlen saatlerinde İzmir Adliyesine sevk edildi.

Kasten adam öldürme suçlaması ve spor yasasına muhalefet suçlaması ile hakim karşısına çıktılar.

Göztepe taraftarı korner direğiyle kaleci Ozan'a vurduğu için kasten adam öldürme suçlamasıyla mahkemeye sevk edilip tutuklanmıştı.

28 şüphelinin de işaret fişeklerini ne amaçla kullandıkları sorgulanıyor. İşaret fişeği kullanan Furkan E.'nin ifadesinde hedef gözetmedim pişmanım dediği bildirildi.

İşaret fişeklerini kullananlar, temin edenler ve oraya getirenlerin de içinde bulunduğu 28 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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