Olcay Çakır Turgut: Takımımla gurur duyuyorum

DHA

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya´nın başkenti Prag´da Kralovka Arena´da oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kadın Basketbol Takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe´nin her zaman bu kupada en tepede olduğunu söyleyen Olcay Çakır Turgut, "Çok uzun senelerdir Fenerbahçe zaten buradaydı. Zaten en tepeye hep oynadı. Bu seneye kısmetmiş. Kupayı buradan alıp en hızlı şekilde evimize götürmek istiyoruz" diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM" Sarı-lacivertli takımla gurur duyduğunu söyleyen Olcay Çakır, "Kader tabii ki. Kısmet bu işler. Çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Buraya gelen taraftarımıza da bizleri bugün yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN TAKIM OLARAK SAVUNMAMIZ ÖNCELİĞİMİZDİ" Karşılaşmada takım olarak çok iyi savunma yaptıklarını söyleyen kaptan, "Bugün mükemmel bir savunma yaptık. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Neredeyse hatasız oynadık. Bütün takım olarak savunmamız önceliğimizdi. Bulduğumuz sayıların hepsi savunmadan gelen sayılardı. Açıkçası değişen savunma oldu" dedi.

"TAKIMIN BU HALDE OLMASININ EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİRİSİ" Karşılaşmada rekor kırıp MVP olan Breanna Stewart hakkında konuşan Çakır, "Söylenecek bir kelime yok. Zaten hepimiz Stewart´ın bir MVP olduğunu biliyoruz. Cuma günü biraz tutuktu. Çok kaçırdı. Bugün onu tamamen üzerinden attı ve müthiş oynadı. Takımı bir araya getiren, takımın bu halde olmasının en büyük sebeplerinden birisi oydu. Diyecek bir şey yok MVP zaten" şeklinde konuştu.