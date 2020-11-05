'OlduBil' ile 1 milyon kullanıcı hedefliyor

HABERTURK.COM

Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyete geçen Limak Müşteri Çözümleri. ilk markası OlduBil’i kullanıcıların hizmetine sundu.

Yapılan açıklamaya göre, OlduBil kullanıcıları, banka hesapları olmasa bile 7/24 para gönderip alma, tüm işyerlerinde ve internette ödeme yapma ve anlaşmalı işyerlerinde herhangi bir üst sınır olmadan nakit iadesi kazanma gibi seçeneklere sahip olacak.

Öte yandan, yıllık hesap işletim ücreti alınmayan OlduBil ile hesaptaki paranın tüm kontrolü kullanıcının kendisine bırakılırken, arzu eden kullanıcıların, uygulama üzerinden ya da anlaşmalı noktalardan temassız özellikli fiziksel kart talebinde de bulunabildikleri belirtildi.

OlduBil hesabına para yükleyebilen kullanıcıların, cep telefonundan, elektriğe kadar pek çok kurumun faturasını OlduBil uygulamasından ödeyebildikleri de verilen bilgiler arasında.

DİJİTAL HİZMET PLATFOMU OLACAK

OlduBil projesi hakkında bilgiler paylaşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, OlduBil’i sadece yenilikçi bir finansal ödeme aracı olarak değil, hayatı kolaylaştırmak için pratik çözümler sunan dijital bir müşteri hizmet platformu olarak konumladıklarını söyledi.

Özdemir, "Çok hızlı bir biçimde tasarlanarak hayata geçirilen bu platform, günlük hayatımızdaki pek çok işlemi basitleştirip çözüyor. Aynı zamanda kullanıcının lehine anında avantajlar yaratıyor" dedi.

MİKRO KREDİ ÖZELLİĞİ YOLDA

İlk yıl 100 bin kullanıcı hedeflediklerine dikkat çeken Limak Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ergüven ise 3 yılın sonunda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ergüven, OlduBil’in yakın zamanda devreye alınması planlanan mikro kredi özelliğine de vurgu yaparak, "Burada ne kadar mikrokredi kullanılabileceği konusunda bir limit belirlemedik. Ancak asgari ücret civarında bir tutar olmasını öngörüyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, OlduBil’in kart ve cüzdan altyapısı 6493 sayılı kanun kapsamında BDDK lisanslı Türk Elektronik Para A.Ş. tarafından sağlanırken, kredi skorlama hizmeti için ise Colendi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile birlikte çalışılıyor.