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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşetin perde arkası: Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış! - Son dakika haberi

        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!

        Bursa'da, eczacı kalfası 47 yaşındaki Serdar Ergun ile ev arkadaşı 39 yaşındaki Murat Kutlu'yu tabancayla, Kutlu'nun köpeğini ise bıçak ve baltayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 40 yaşındaki Ahmet Burak Demir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Demir'in Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, balkondaki köpeğini de bıçak ve balta darbeleriyle öldürdüğü belirtildi. Serdar Ergun'u da borcunu ödemek için çağırdığı otomobilinde öldürdüğü belirtilen Demir, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile öldürdüğü köpek için 1200 TL para cezası istemiyle yargılanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:06
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        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
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        Bursa'da şubat ayında, eczacı kalfası Serdar Ergun'dan (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.

        KATİL ZANLISI DİREKSİYONDA YAKALANDI

        DHA'da yer alan habere göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. İstanbul polisi, Büyükçekmece'de otomobili durdurup, sürücü koltuğundaki Ahmet Burak Demir'i (40) gözaltına aldı. Araçtaki aramada 1 tabanca ile Serdar Ergun'un battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

        EV ARKADAŞINI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu (39) da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi.

        ARKADAŞININ KÖPEĞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

        Öldürülen Serdar Ergun.
        Öldürülen Serdar Ergun.

        Ahmet Burak Demir'in, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edildi.

        "KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM"

        Öldürülen Murat Kutlu.
        Öldürülen Murat Kutlu.

        Ahmet Burak Demir, işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan ve çelişkili ifade veren Demir'in, "Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu da bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Burak Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        SORUŞTURMA 7 AYDA TAMAMLANDI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı. İddianamede, Demir'in Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, balkondaki köpeğini de bıçak ve balta darbeleriyle öldürdüğü, Serdar Ergun'u da borcunu ödemek için çağırdığı otomobilinde 3 kurşunla öldürdüğü belirtilerek, "Bir yıl önce Murat Kutlu ile tanıştıktan sonra zaman zaman evinde kalan Ahmet Burak Demir, olay günü Kutlu'yu aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasıyla 3 el ateş ederek, balkondaki köpeğini de bıçaklayıp, sonra da balta ile vurarak öldürdü. Kutlu'nun başını bıçakla kesen Demir, kafasını da buzdolabına koyup, kalan vücudunun bölümünü de balkona çıkarıp bırakarak evini terk etti" ifadelerine yer verildi.

        Borcunu ödemek bahanesiyle çağırdığı Serdar Ergun'u da otomobilde 3 el ateş edip öldürdüğü, cesedini otomobilin bagajına koyarak İstanbul'a giden Demir'in, Ergun'un kredi kartından harcama yaptığı da belirtildi.

        "MURAT, SAPIKÇA TEKLİFLER YAPTI"

        İddianamede Ahmet Burak Demir'in savunmasına da yer verildi. Murat Kutlu'nun kendisine işkence yaptığını öne süren Demir, "Murat'ı hakaret ve sapıkça teklifler nedeniyle öldürdüm. Murat'ın köpeğini ben öldürmedim, Murat öldürdü" dedi.

        Daha önce Serdar Ergun´a borcu olduğunu söyleyen Demir, ilk ifadesinin aksine Serdar Ergun'un kendisine borçlu olduğunu öne sürerek, "Serdar bana borçluydu. Bu borcu ödemediği, ters konuştuğu, hakaret ve tehditte bulunduğu için, aynı zamanda Murat'ı öldürmüş olmamın verdiği etki ve psikolojik bozukluk nedeniyle öldürdüm" dediği belirtildi.

        2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK

        Cumhuriyet savcısı iddianamede Ahmet Burak Demir hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmek suçundan, her 2 maktul için birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu'nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istedi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelecek ay hakim karşısına çıkacak olan Demir hakkında, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

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