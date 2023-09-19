Bursa'da şubat ayında, eczacı kalfası Serdar Ergun'dan (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ahmet Burak Demir, işlemlerinin ardından Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan ve çelişkili ifade veren Demir'in, "Eczanede kalfa olarak çalışan Serdar'dan kullandığım bazı ilaçları alıyordum. Kendisine borcum vardı. Olay günü parayı ödemek için kendisini çağırdım. Küfredince öldürdüm. Cesedini otomobiline koyup İstanbul'a gittim, kredi kartıyla harcama yaptım. Daha önce de ev arkadaşım olan Murat Kutlu'yu da bana küfrettiği için tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA 7 AYDA TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlandı. İddianamede, Demir'in Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürüp, başını vücudundan bıçakla ayırarak buzdolabına koyduğu, balkondaki köpeğini de bıçak ve balta darbeleriyle öldürdüğü, Serdar Ergun'u da borcunu ödemek için çağırdığı otomobilinde 3 kurşunla öldürdüğü belirtilerek, "Bir yıl önce Murat Kutlu ile tanıştıktan sonra zaman zaman evinde kalan Ahmet Burak Demir, olay günü Kutlu'yu aralarında çıkan tartışma sonucu tabancasıyla 3 el ateş ederek, balkondaki köpeğini de bıçaklayıp, sonra da balta ile vurarak öldürdü. Kutlu'nun başını bıçakla kesen Demir, kafasını da buzdolabına koyup, kalan vücudunun bölümünü de balkona çıkarıp bırakarak evini terk etti" ifadelerine yer verildi.

Borcunu ödemek bahanesiyle çağırdığı Serdar Ergun'u da otomobilde 3 el ateş edip öldürdüğü, cesedini otomobilin bagajına koyarak İstanbul'a giden Demir'in, Ergun'un kredi kartından harcama yaptığı da belirtildi.