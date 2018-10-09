Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova'nın Tuna nehri kıyısındaki Rusçuk kentinde öldürülmesi tepki uyandırdı.

Marinova, Avrupa'da son bir yıl içinde öldürülen üçüncü gazeteci olurken, üç gazeteci de yolsuzlukları araştırırken hayatını kaybetti.

Maltalı araştırmacı gazeteci ve blogger Daphne Caruana Galizia, Panama Belgeleri dahil olmak üzere tartışmalı ve hassas bilgileri ortaya çıkarmasıyla tanınıyordu. Geçtiğimiz ekim ayında tomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti.

Slovakya'da ise yolsuzluk olaylarını araştıran 27 yaşındaki gazeteci Jan Kuciak'ın vergi kaçakçılığı olaylarını araştırdığı ve son dönemde tehditler aldığı ifade edilmiş, Şubat ayında kız arkadaşı ile evlerinde tek kurşunla öldürülmüşlerdi. Slovakya hükümeti, Kuciak ve kız arkadaşının katilinin belirlenmesini sağlayacak bilgi paylaşan kişilere 1 milyon avro ödül verileceğini duyurmuştu.

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