Ole Gunnar Solskjaer: Savaşan bir takım oluşturmak istiyorum

Beşiktaş'ın istikrarlı bir takım olması gerektiğini dile getiren Norveçli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için büyük bir maçtı. Mantalitemiz yüzde 100 olmalıydı. İlk yarı benim için hayal kırıklığıydı. İkinci yarı iyi bir reaksiyon gösterdik. Her hafta istikrarlı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı, gelecek sezon neler yapacağımızı biliyoruz. Mustafa Hekimoğlu üst seviye bir oyuncu. Bugün onu da gösterdi. 17 yaşında, enerjisi, gücü, heyecan verici bir oyuncu. İstikrara ihtiyacımız var. Sorun mental, fiziksel olabilir ama ben bahane oluşturmak istemiyorum. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onların kararlarına güvenmek istiyorum. Ben istikrarlı bir takım oluşturmak istiyorum. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çok zor bir iş. Benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi ve istikrarlı olması. Ben savaşan bir takım oluşturmak istiyorum. Solskjaer olarak her zaman genç oyuncularla çalışan takımlar oluşturmak istiyorum."