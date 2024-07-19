Ölen 6 kişi asli kusurlu sayıldı

Konya'da, otomobiliyle yayalara çarpıp 3'ü çocuk 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan Sefa Selvi'nin (20) yargılandığı davada savcı, mahkemeye mütalaasını sundu.

DHA'nın haberine göre savcı, kazada bilirkişi raporuna göre sürücünün 'tali', yayaların 'asli' kusurlu olduğunu belirterek, sürücü Selvi'ye 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI Kaza, geçen yıl kasım ayında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İnşaat işçisi Sefa Selvi yönetimindeki otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan'ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları H. Atalay (11) ve A.C. Atalay (8), akrabası F. Aslan (6) ve sürücünün yanındaki C.N. Övüş (16) ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Kazadan sonra gözaltına alınan Sefa Selvi, işlemleri sonrası tutuklandı. REKLAM

BİLİRKİŞİ RAPORU Kazanın meydana geldiği yolda hız sınırı 82 kilometre iken, 89,6 metre fren izine göre Selvi'nin otomobiliyle hız limitini aştığı belirtilen raporda, "Sanık sürücü Sefa Selvi, idaresindeki otomobil ile seyir halinde iken yola gereken dikkatini vermesi, olay mahallinde geldiğinde yolun sağından girip karşıya geçmeye çalışan yayalara karşı etkin tedbir alabilmesi gerekirken, bu hususlara riayet etmemiş, mahal şartları üzerinde bir hızla seyir etmesi sonucu yayalara karşı etkin tedbir alamayarak çarptığı anlaşılmakla meydana gelen kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranmakla 'tali' kusurludur" denildi. Yayaların ise Karayolları Trafik Kanunun 68'nci maddesinin b bendindeki 'Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır.' kanununu ihlal ettikleri belirtilerek "Olay mahalli yolda, kendi can güvenliklerini tehlikeye atacak şekilde, solundan gelen araçları dikkate almadan taşıt yolunda girerek, karşıya geçmek istedikleri esnada sol şeritte sanık sürücü idaresindeki otomobilin sadmesine maruz kalmaları sonucu meydana gelen kazada sonucu kendi ölüm veya yaralanmalarında dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranmakla 'asli' kusurludurlar" denildi.