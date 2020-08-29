İzleyicilerin merakla beklediği Ramo’da yeni sezonun en büyük sürprizlerinden biri de Cihangir rolüyle diziye katılan Olgun Şimşek oluyor.



“ECELİNE Mİ GELDİN?”

Yeni sezonunda Cihangir karakteriyle Ramo’ya dahil olan Olgun Şimşek’in de ilk kez göründüğü tanıtımda Ramo, özgürlük ve adalet için en zirvedeki ismin karşısına çıkıyor. En büyük düşmanıyla nihayet karşılaşan Ramo’nun nasıl bir intikam alacağı merakla bekleniyor.

Ramo yeni sezonuyla yakında Show TV'de!

İşte Ramo'nun yeni sezon 3.tanıtımı: