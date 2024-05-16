Olivia Rodrigo'nun kıyafeti sahnede açıldı
Olivia Rodrigo, İngiltere'de verdiği konser esnasında kıyafet kazasına rağmen performansını sürdürdü
Olivia Rodrigo, sahnede yaşadığı kıyafet kazasının profesyonelce üstesinden geldi. Londra konseri sırasında kıyafetinin arkası açılan Rodrigo, ritmi kaçırmadan şarkısını sürdürdü.
Önceki gün dünya turnesi kapsamında Londra'daki O2 Arena'da sahneye çıkan 21 yaşındaki ABD'li şarkıcı, hit şarkısı 'Love is Embarrassing'in coşkulu performansı sırasında büstiyeri arka tarafından açılınca Olivia Rodrigo, kıyafetini yerinde tutmakta zorlandı.
Yakınındaki dansçıdan açılan büstiyerini düzeltmesini işaret eden Olivia Rodrigo, performansına devam etti. Sorunu anında çözemeseler de Rodrigo, şarkıyı erken kesmedi. Sadece parça bittiğinde yardım için sahne arkasına gitti.
Hayranları, ünlü şarkıcıyı soğukkanlılığından dolayı alkışladı.
Üç Grammy ödüllü şarkıcı, ilk olarak Disney Channel'ın 'Bizaardvark' dizisinde 2016 - 2019 arasında oynadığı 'Paige Olvera' rolüyle tanındı. 2019'da 'High School Musical: The Musical: The Series' dizisinde Nini Salazar-Roberts karakterini canlandırdı. 2021'de ilk single'ıyla dinlenme rekorları kırdı.
Aynı yıl çıkardığı ilk albümü 'Sour' eleştirmenlerin beğenisini topladı. 2022'de 'En İyi Yeni Sanatçı', 'En İyi Pop Vokal Albümü' ve 'En İyi Pop Solo' Performansı kategorilerinde Grammy ödülleri kazandı.