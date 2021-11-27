Oltu Çayı yine köpürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'daki Oltu Çayı'nda akan köpük ve gelen kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor. Yöre halkı, belirlenemeyen koku ve köpüğün nedeninin araştırılmasını istiyor.

Oltulu emekli öğretmen Osman Aslan, çayın 2020'nin Ocak ayında birkaç gün yine böyle köpürüp çevreye kötü kokular saldığına şahit olduklarını belirterek, "Son yıllarda Oltu Çayı'ndaki bu köpürme ve pis kokuya şahit oluyoruz. Geçen yıl balıklar bile ölüyordu. Dünden itibaren bu koku ve köpük yine ortaya çıktı. Acaba gecenin karanlığından yararlanıp birileri kimyasal atık mı atıyor, yoksa başka bir şey mi var. Hem merak ediyoruz hem de korkuyoruz. Geçen yıl kimse bununla ilgilenmedi. Bunun acilen araştırılıp, halkın da aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Köpüren Oltu Çayı'nın çevreye pis koku yayması nedeniyle ilçe merkezinde burunlarını tutarak gezdiklerini sözlerine ekleyen Aslan, "Oltu Çayı ilçenin başından girip sonundan çıkıyor. Etrafında ev, iş yerleri ve park var. Havaların kurak geçmesi nedeniyle Oltu Çayı'nın suyu da az akıyor" dedi.